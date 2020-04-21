محافظ الشرقية يعلن عزل 12 منزلا بإحدى القرى بسبب فيروس كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عزل 12 منزلا بإحدى قرى المحافظة بسبب فيروس كورونا.

وقال غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن عاملا في أحد مصانع العاشر من رمضان تسبب في حدوث الإصابات، لافتًا إلى أنه تم تعقيم هذه المصانع.

وشدد غراب على توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمناطق المعزولة وأنه تم تخصيص أرقام هواتف من أجل تلقي طلباتهم والاستجابة لها.

وأشار غراب إلى أنه اجتمع تليفونيًا مع بعض مستثمري العاشر من رمضان وسيجري لقاء معهم للاطمئنان على كافة الإجراءات الوقائية اللازمة مؤكدًا على وجود لجان لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية، وأن هذه الإجراءات ستشمل متابعة وسائل نقل العمال والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة العمال.

وأكد غراب أنه زار بعض مصانع العاشر من رمضان وتأكد من وجود الإجراءات الوقائية كاملة: "كانوا عارفين إن المحافظ رايح".