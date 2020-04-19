بالصور.. محافظ الشرقية يشهد الاحتفال بيوم حصاد القمح بأبو كبير

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، الاحتفال بيوم حصاد القمح بعزبة نسيم التابعة للإدارة الزراعية بأبو كبير إيذاناً ببدء الحصاد وانتظام عملية تجميع وتوريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة والبالغ عددها 52 موقعا تخزينيا بطاقة استيعابية 750 ألف طن للحفاظ على القمح.

حضر الاحتفال الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة والأستاذ وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة أبو كبير وعدداً من المزارعين.

وجه المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عمليه توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كميه توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة مع مراعاة تخزينها طبقا للاشتراطات والضوابط التي حددتها وزاره التموين.

وطالب المحافظ وكيل وزارة الزراعة بتفعيل دور إدارة الإرشاد الزراعي لتشجيع المزارعين على طرق الزراعة المستحدثة ومنها زراعه القمح على مصاطب لتحقيق أعلى إنتاجية وترشيد مياه الري المستخدمة في الزراعة.

ومن جانبه أكد المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام 417 ألف و822 فدان بزيادة 27 ألف فدان عن العام الماضي، مشيراً إلى استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية لزيادة إنتاجية الفدان، مؤكداً أنه من المتوقع هذا الأسبوع أن نشهد توريد كميات كبيرة من القمح نظراً لارتفاع درجة حرارة الجو.

وأشار وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز أبو كبير 21 ألف و886 فدان أي ما يقارب 70% من جملة الزمام المنزرع بالمركز حيث يستخدم المزارعون أصناف عالية الإنتاج في زراعة القمح مثل مصر 1، مصر 2، سدس 14، جميز 12، جيزة 171" ويستخدمون طرق زراعية مختلفة (العفير - التخضير – الزراعة على مصاطب - السطارة المعدلة).

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن هناك ما يقرب من 3 آلاف فدان منزرع على مصاطب بالمركز للمساهمة توفير كميات التقاوي المستخدمة وتوفير كميات كبيرة من المياه وزيادة إنتاجية الفدان بخلاف طرق الزراعة العادية بالإضافة إلى وجود 9 شون تستخدم لتجميع محصول القمح من المزارعين بمركز أبو كبير.