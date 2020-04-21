التموين: حررنا 72 مخالفة لمحلات بيع أسماك بالقاهرة الكبرى

قال الدكتور أيمن حسام، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن الأسماك المملحة بها نسبة خطورة إن لم تجهز في معامل خاصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة": "لو الأسماك مكنتش اتعملت في معامل مجهزة بشكل سليم، وعامل النظافة يكون فيها جيد جدا بتحصل مشاكل، وعشان كدا قمنا بحملات مكسفة قبل شم النسيم ومنقدرش نقول إننا لقينا كل الأوضاع كما ينبغي".

وتابع: "لقينا بعض معامل فيها نسبة البكتيريا عالية وقفلناها وحررنا نحو 72 محضرا لبعض المنتجات غير المناسبة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة الكبرى، واتخذت ضدهم إجراءات قاسية لأن الوقت دا لا يتحمل إنه يبقى فيه عبث بصحة الناس ويكفي ما نحن فيه في ظل أزمة كورونا".

وأشار إلى أنه تم تحرير نحو 223 محضرا بمحافظات الجمهورية بخلاف القاهرة الكبرى.