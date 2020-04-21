التموين: السلع الغذائية متوفرة خلال رمضان ولا توجد أي مشكلة

قال الدكتور أيمن حسام، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن الوزارة مطمئنة تماما فيما يخص السلع الغذائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة": "لا يوجد أي مشاكل فيما يخص السلع الغذائية وكلها متوفرة بتخفيضات كبيرة جدا بدليل إن عندنا أكتر من 1800 سوبر ماركت مشارك معانا في معارض (أهلا رمضان)".

وتابع أن التخفيضات تتعدى 20% وتصل في بعض المنتجات لـ 30%، وهو دليل على الوفرة، و"المنتج زيادة عن احتياجاتنا، والناس مطمئنة تماما وانعكس على إن الناس وزعت مشترياتها بشكل أو بآخر على الفترة اللي فاتت وأدى إلى إن مفيش ضغط كبير على السوبر ماركت".

واستطرد: "أصدرنا للسوبر ماركت توجيه بتحديد عدد الداخلين بما لا يتجاوز 25% لطاقتهم الاستيعابية بهدف الحفاظ على الصحة العامة لكل المتسوقين قبل رمضان، وتعاقدنا مع أكبر شركتين للتجارة الإلكترونية في مصر ليوفروا المنتجات الأساسية والسلع الأساسية لمنتجات رمضان بتخفيضات تصل لـ 20 و25% وبيوصلها لغاية البيت من خلال أكثر من 1300 مندوب بسيارة أو دراجة بخارية".

وأكد: "بنحاول نوصل لكل المستهكين في مكانهم سواء من السوبر ماركت اللي جنبه أو التجارة الإلكترونية أو خدمة التوصيل التقليدية، وبنحاول نقلل الضغط على المتاجر لتقليل فرصة العدوى".