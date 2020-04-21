الاتصالات: زيادة في استهلاك الإنترنت.. والبنية التحتية القوية استوعبته

قال الدكتور حسام عبدالمولي رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن التقرير الصادر اليوم حول استخدام خدمات الاتصالات، الهدف الأساسي منه هو توضيح التحميل الشديد على الشبكات، وأهمها شبكات الإنترنت، مشيرا إلى أنه خلال فترة حظر التجوال المفروض لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ونتيجة لمكوث المواطنين في منازلهم الفترة الماضية ضمن الإجراءات الاحترازية تضاعف استهلاك الإنترنت، إلا أن البنية التحتية القوية "استوعبت هذه الزيادة".

وأضاف عبدالمولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أمس، أن استهلاك الإنترنت الأرضي زاد بنسبة 87%، وإنترنت الهاتف المحمول زاد 18%، نتيجة مكوث المواطنين في المنازل، والاتصالات الدولية زادت بنسبة 15% نتيجة أن المواطنين في الخارج أصبحوا غير قادرين على الرجوع وبالتالي أصبحت قلقة أكثر على ذويهم فزادت نسبة الاتصالات.

وتابع، أن ساعات الذروة على الشبكة زادت، "كانت تصل لـ80% إشغال، فبدلا من أن كانت 7 ساعات خلال الشهر الماضي، أصبحت هذا الشهر 15 ساعة، نتيجة لاستهلاك المواطنين للإنترنت بكثرة"، موضحا أن ساعات الذروة في الوقت الحالي من الساعة 12 ظهرا حتي الثالثة صباحا، وقبل ذلك كانت من الساعة 7 مساءً حتي الثانية ظهرا.

أرقام فيسبوك وتيك توك زادت بطريقة كبيرة والتعليم عن بعد حمّل على الشبكة

واستكمل، أن استهلاك المواطنين زاد من خلال الأرقام في "السوشيال ميديا"، "فيسبوك زاد جدا وفيديوهات تيك توك والألعاب واليوتيوب زادوا بطريقة كبيرة جدا"، وأيضا استخدام بعض قطاعات الدولة مثل التعليم "الأساسي والجامعي" للتعلسم عن بعد عبر الإنترنت، "مما سبب تحميل كبير على الشبكة".

وقال الدكتور حسام عبدالمولي رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه بالنسبة لوجود قطاع التعليم والتعلم عن بعد تم عمل مجموعة من المبادرات منها منح 20% للإنترنت الثابت للطلبة مجانا وزيادة على الباقات الخاصة بهم "حتى يقدروا الدخول على المواقع التعليمية الخاصة بهم".

وأضاف عبدالمولي، أنه جرى إتاحة مواقع التعليم مجانا بحيث يدخل الطالب على الامتحانات والمواقع بشكل مجاني، وكذلك إتاحة المنصات التي بها المحتوى والمحاضرات، وترتب على ذلك، "إحساس جميع المواطنين بالفرق واتضح ذلك في أن حوالي 600 ألف طالب امتحنوا أونلاين ومر الموضوع بشكل جيد".

وتابع، أنه لولا وجود بنية تحتية قوية ومتابعة لشبكات الاتصالات "لم نستطع استيعاب هذه الزيادة"، مشيرا إلى أن معظم الدول وقعت في هذه الأزمة، بسبب فيروس كورونا.

وأكد أن مصر الآن ليست في أزمة "بل تحدي من خلال مواجهة ودائما متقدمين"، بحيث يتم توصيل الخدمة المطلوبة للعاملين بجودة جيدة وفي الوقت نفسه، "نوفي بمتطلبات الدولة مثل التعليم ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل العمالة المؤقتة وقبض مكافأة العمالة المؤقتة وتم تغطيتها كاملة عن طريق إرسال رسائل للمواطنين ومنظومة كاملة من خلال الإنترنت لمليون و200 ألف مستخدم".