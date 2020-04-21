مصر الخير: "اللي هيدفع 1500 جنيه هيتكفل بإفطار أسرة طول شهر رمضان"

قالت أمل مبدى رئيس قطاع لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة كانت تعمل على إفطار مليون ونصف صائم منذ سنوات، مؤكدةً أن هذا الأمر تغير، وأصبحت المؤسسة تُفطر 12 مليون صائم، ولافتةً إلى أن المساعدات المقدمة في شهر رمضان تنوعت ما بين 70 خيمة وتوزيعات بيوت مسنين وإطعام المسافرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "السنة دي حولنا المساهمات كلها لكراتين، بسبب أزمة كورونا والاحتياطات الأمنية".

وتابعت، أن المؤسسة توزع أكبر كرتونة في مصر، حيث يبلغ وزنها 20 كجم وتحتوي على أرز وعدس وصلصة وسمنة وشاي وزيت و5 كيلو بطاطس فريش وتكفي أسرة من 5 أفراد لـ20 يومًا.

وأردفت: "إلى جانب الكرتونة نوزع شنطة الحماية فيها كحول وجوانتي وكمامة وعلبة صابون مواعين وصابونة غسيل، كجزء تاني للكرتونة، كما أن الكرتونة تبلغ قيمتها 236 جنيه، وندعمها من أموال الناس ونمنحها للناس أيضًا".

وأتمت: "نعمل على دعم العمالة غير المنتظمة 300 جنيه إلى جانب الكرتونة، وندعم الأسرة كاش 1500 جنيه لإفطار أسرة طيلة شهر رمضان".