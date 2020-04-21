علي ربيع: مش بقعد في البيت وفيه رنجة وفسيخ

قال الفنان علي ربيع، إنه لا يقضي شم النسيم في البيت ولا يحتمل الوجود بالمنزل أثناء وجود أطعمة كالرنجة والفسيخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة": "حاولت أنزل أمشي لوحدي في الشارع، عشان الجو كان جميل، وحزين إن اليوم دا مر كدا من غير أي مظاهر احتفالية".

وتابع: "أنا مش بحب الفسيخ ولا الرنجة، وأما يبقى فيه الأكلات دي في البيت بهرب منه عشان كدا سيبت البيت ونزلت اتمشى".

وعن مسلسل "عمر ودياب" الذي يقوم ببطولته في رمضان أوضح: "النهاردة كنت بتفرج على مسلسل عمرو دياب في المنتاج وهو مسلسل قوي جدا والناس هتستمتع استمتاع كبير بسببه، وانا بقوم فيه بشخيصة (عمر) في المسلسل، وفاضلنا 3 أيام في التصوير".

وعن التصوير في ظل كورونا أشار: "كنا خايفين جدا وطول الوقت خايفين، لكن المسلسل كان فاضله 10 أو 15 يوما ويخلص وقولنا إنه حرام إنه ميكملش، وحرام الناس متتبسطش، وعملنا الإجراءات الوقائية كاملة وأنا في العادي بخاف، والتصوير في وقت كورونا بيخليني ببعد عن مصطفى خاطر جوا المشهد نفسه، وأقوله هبعد عنك والمخرج يتصرف مليش فيه".