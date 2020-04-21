محافظ البحر الأحمر: شم النسيم مر بشكل ممتاز للغاية

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الوضع بالمحافظة مر خلال شم النسيم بشكل أكبر من ممتاز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة": "كل النواحي مرت بسلام، وأخدنا إجراءات استباقية من أسبوع، وكان ليها أثر".

وتابع: "الناس عادة تتوجه للبحر الأحمر في الأعياد وشم النسيم، وقررنا عدم تحرك المراكب، ومنعها وقللنا من التحرك، وبنسبة كبيرة جدا محدش توجه للبحر".

واستطرد: "معظم الناس اللي جت الغردقة أو سفاجا جاية في ضيافة حد من قرايبها، ودا أمر مشروع، أو قاعدة في البيوت، ولم يحدث أي نوع من أنواع التجاوز ومحدش خرج عن السياق الموضوع".

وأكد: "المواطن فعلا كان فيه حالة من حالات الوعي، ويقع عليه النسبة الأكبر من النجاح، والقرارات اللي اتخذتها الدولة كانت في صالح المواطن في المقام الأول".