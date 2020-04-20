محافظ البحر الأحمر للمحرضين على الاحتفال: حضرتك مستبيع.. ذنب الناس إيه

قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة اتخذت إجراءات استباقية منذ أكثر من أسبوع لمواجهة أي تجمعات قد تنتج خلال شم النسيم، موضحاً أن هناك سياسة معينة تسير بها مؤسسات الدولة المصرية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتتبع إجراءات صارمة.

وتابع: "كوني لي مرجعية أمنية ولعلمي أن المحافظة هدف الجميع كل عام للاحتفالات خاصة وأن وسائل الترفية بالمحافظة كثيرة".

وأضاف "حنفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لمس حالة من عدم الوعي بخطورة المرحلة في فئة الشباب أثناء مروره على الأكمنة بالمحافظة: "زعلي وحزني الشديد ناتج عن عدم توعية الأسرة لأبنائها، أنا رجعت ناس أثناء مروري على الأكمنة، حضرتك مستبيع طيب وذنب الناس التانية إيه".

ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن المواطنين فى المحافظة ملتزمون منذ 3 أسابيع ولا يوجد أي من الأهالى اخترق الحظر أو تجمع مع آخرين في مواقع داخل المحافظة، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تتبعها الدولة الآن تهدف إلى حماية المواطنين فى المقام الأول وليست من قبيل التعسف.