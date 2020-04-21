أخصائي أمراض صدرية عن اكتشاف كورونا في المياه ببارس: لا تفسير له

علق الدكتور أنطوان الأشقر أخصائي الأمراض الصدرية بباريس على وجود فيروس كورونا في مياه ري الحدائق في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الأشقر خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك شبكتي ماء في باريس شبكة للري وشبكة أخرى لمياه الشرب، لافتًا إلى أن شبكة ري الحدائق بدأت منذ نهاية القرن 19 وتسحب مياه ملوثة تستعمل فقط للري في الحدائق العامة.

وأكد الأشقر على إمكانية وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي ويمكن أن يعيش فيها لكن لفترة قصيرة لأنه يلزم لحياته دخول رئة الانسان

وشدد الأشقر على أن مياه الشرب يتم تطهيرها بالكلور ولا يمكن أن يتواجد فيروس كورونا فيها، لافتًا إلى عدم وجود أي تفسير حتى الآن عن اكتشاف الفيروس في مياه ري الحدائق.

وأشار الأشقر إلى أن باريس تستخدم مياه الشرب حاليا في ري الحدائق مشددًا على ضرورة غسيل الأيدي بمياه الشرب النقية.