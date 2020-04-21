حلا شيحة: ناس بتشتم فيا ودي حاجات غريبة مش فاهماها

علقت الفنانة حلا شيحة على تعرضها للسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن الهجوم عليها منذ عودتها للفن تسبب في أن تكون طاقتها سلبية، مشيرة إلى أن الاعتراض لابد أن يكون "باحترام وبطريقة بسيطة".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الأن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أمس: "دي صفحتي الفنية ولحد دلوقتي لما بنشر أي حاجة تخص عملي في الاستدويهات أو شغلي بلاقي ناس بتشتم فيا، ودي حاجات غريبة مش فاهماها، لا اعتقد أن ده الجمهور بتاعنا واعتقد أنهم لجان إلكترونية موجهة هدفها إيذاء الفنان وفي بعض الأحيان بعدي وأحيانا بضايق زي أي حد".

وتابعت: "سعيدة برجوعي، أنا بحب الفنان أنا مولودة وجوايا حتة فنية، صحيح أنا من عائلة فنية لكن أنا فنانة منذ صغري بحب الموسيقى وكل الأنواع، الفن حتة مني".

وعن فترة غيابها، قالت حلا شيحة: "كنت محتاجة الفترة دي ولازم نعرف أن أي حاجة بتحصل ليها سبب وحكمة من عند ربنا، كان نفسي أخلف ويبقى عندي ولاد فاختفيت ورجعت بعد ماعملت الي أنا عاوزاه، وده طبيعي في محطات الحياة والإنسان بيتغير في مراحل عمره بيبقى مختلف في العشرين غير الثلاثين أو الأربعين".