حلا شيحة عن مشاركتها مع يسرا في "خيانة عهد": محظوظة بالعمل مع الكبار

علقت الفنانة حلا شيحة على مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا قائلة: "حبيت إسم المسلسل نفسه لأنه مشوق، وأنا سعيدة جدا بالعمل مع الفنانة الجميلة يسرا والشغل معاها ممتع جدا.. إنسانة عملت لينا بهجة لكل الناس"، معتبرة أن عملها مع الكبار يجعلها "محظوظة".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الأن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أمس، أن مشاركتها مع المخرج سامح عبدالعزيز تمثل إضافة كبيرة جدا لها، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل مختلف جدا عن أي عمل قدمته في السابق، وقالت: "هتشوفو حلا تانية غير اللي تعودتم عليها".

وحول طقوسها في ظل حظر التجول والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، قالت شيحة: "بعمل الاحتياطات في كل مكان سواء في البيت أو استوديوهات العمل وأحيانا بخاف من كورونا زي كل الناس عشان كده بنعمل احتياطاتنا، لكن في النهاية لازم ننزل ونشتغل زينا زي كل البشر لازم كل واحد يعمل شغله، وبندعي أن ربنا يحفظنا كلنا، ومضطرين ننزل".

وقالت إن العمل مع الكبار مثل عادل إمام ونور الشريف في أعمال سابقة، والآن مع يسرا يمثل إضافة وخبرة كبيرة جدا لأي فنان مضيفة: "تاريخ وخبرة وأنا اتعلمت من كل واحد منهم حاجات".