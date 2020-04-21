وليد توفيق يُشيد بالمشروعات الكبرى في ظل كورونا: عمار يا مصر يا حبيبة

أشاد الفنان اللبناني وليد توفيق، بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية بالتزامن مع جائحة كورونا، سواء من طرق وكباري وغيرها، وقال "أنا من قريب كنت في مصر وشفت الطرق والأنوار والمشروعات الجديدة حاجات تؤكد عودة مصر لقوتها، وأنا دائما أغنى لمصر الحبيبة، عمار يا مصر".

من ناحية أخرى، أكد أنه يُطبق قرار العزل الصحي بحذافيره من أجل مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويرى أن الوقاية أفضل من العلاج: "الحكاية مش سهلة وعلينا اتباع التعليمات"، كما أنه يرى أن العزل المنزلي "شيء جميل للغاية فجعل الجميع يدركون النعم التي كنا نعيش فيها قبل الجائحة".

وشدد "توفيق"، خلال حواره في برنامج "التاسعة "، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس، على شاشة "التليفزيون المصري"، على ضرورة التكاتف والتعاون من أجل تجاوز الأزمة والعبور إلى بر الأمان، وعودة الحياة مرة أخرى لطبيعتها، مؤكدا أنه "ضد الحزن والاكتئاب من العزل المنزلي، وأنه يجب على الجميع أن يشعروا بالفرح والبهجة".