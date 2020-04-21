صديق المصري المتوفي بميناء ضباء السعودي: ليس عالقا ولم يمت بـ كورونا

نفى محمد راشد، صديق السائق المصري طاهر عطا قاسم محمود، المتوفي في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد الماضي، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنه أحد العالقين المصريين في ميناء ضباء السعودي، وأنه لقى حتفه بسبب البرد وعدم الرعاية الصحية.

ومن خلال مقطع فيديو، بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد محمد راشد، سائق نقل، أن صديقه الراحل ليس أحد العالقين في المملكة العربية السعودية، وأنه يعمل ومقيم بالمملكة، ويعمل سائق نقل ينقل البضائع من ميناء ضباء إلى جميع أنحاء المملكة.

صديق المتوفي: السفارة لم تقصر معنا.. ونساعد العالقين في الميناء

وأضاف راشد: "عاوز أوضح لكل المغتربين واللي على السوشيال ميديا اللي عمله شو ملوش لزمة من غير موضوع، طاهر ملوش علاقة بالعالقين وهو سواق نقل هنا بينقل البضايع من ميناء ضباء للملكة كلها وزميل لينا وأنا متواجد معاه وكان عنده التهاب كلوي".

وتابع أن طاهر، شعر يوم الأحد الماضي بالألم، لتنقله الإسعاف إلى أقرب مستشفى، وبسبب حاجته لإجراء جلسات غسيل كلوي، تم نقله إلى مستشفى تبوك، ليلقى حتفه عقب وصوله إلى المستشفى بنصف ساعة، نتيجة تدهور حالته الصحية، وأنه لا علاقة لوفاته بفيروس كورونا المستجد على الإطلاق.

وأشار إلى أن السفارة المصرية بالمملكة لم تقصر على الإطلاق معهما، قائلا: "السفارة مقصرتش.. كلمناه الساعة 9 فالمندوب بقى هنا الساعة 9 ونص، والتأخير كان إجراءات توكيل الدفن من أهله والإجراءات الروتينية بتاعة المستشفى". وأشار إلى أنهم كعاملين في ميناء ضباء يساعدون العالقين في الميناء: "العالقين هنا إحنا واقفين معاهم وبنساعدهم ومفيش أي مشاكل".