عاجل.. مسؤول أمريكي: الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية خطيرة للغاية

أكد مسؤول أمريكي أن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خطيرة للغاية، وأن هناك أنباء عن أنه يتعافى بعد إجراءه جراحة في الأوعية الدموية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول أن كيم جونج أون غاب مؤخرا عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في 15 أبريل، مما أثار تكهنات بشأن سلامته، وقد شوهد قبل ذلك بأربعة أيام في اجتماع حكومي.

وتبنى الحزب المركزي الكوري الشمالي قرارا بشأن كيفية مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا وتعديل الأهداف الاقتصادية للبلاد، كما وافق الحزب على مشروع الميزانية الوطنية لعرضه على مجلس الشعب الأعلى.