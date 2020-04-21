محمد عبده: متأقلم مع الحجر المنزلي لأني "بيتوتي".. ومش خايف من كورونا

قال الفنان السعودي محمد عبده، إنه متأقلم تماما مع الحجر المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كونه إنسان بطبيعته يُحب الجلوس في المنزل معظم الوقت، لكنه في الوقت ذاته يفتقد السفر من مكان لآخر: "أنا في الأصل إنسان بيتوتي ودائما أحب أجلس في البيت، الحاجة الوحيدة اللي نقصاني السفر لأني إنسان بحب السفر".

وأضاف عبده، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن أبنائه متواجدون في العاصمة الفرنسية باريس ولذلك يحب السفر إليهم، مازحا: "بس حتى لما بروح باريس بقعد في البيت، وعاوز أقول أن وقت الأزمات كشف لنا نعيم الأيام الجميلة، الدنيا فيها الحلو والمر ولازم الناس زي ما بتشوف الحلو لازم تشوف المر".

وأكد الفنان السعودي، أنه ليس متخوفا من فيروس كورونا ويتعامل معه بشكل عادي، كما ينصح بناته وأبنائه دائما بعدم الخوف وأن لا يفكروا في الأمر ويتعاملوا معه بشكل طبيعي، "بقولهم تعايشوا معاه كون الله قدرها لنا ليختبر إيماننا"، موضحا أنه يبتعد دائما عن الأخبار السلبية المتعلقة بالفيروس القاتل، ولا يّسمع الأغاني التي ظهرت في أزمة كورونا ولا يريد سماع الأخبار التي تتحدث عن الجائحة.

وقدم الفنان الكثير من أغانيه على الهواء، متمنيا أن تمر أزمة جائحة كورونا على خير وسلامة للبشرية جميعا.