الأرصاد: شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية الغربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء في القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة نهارا باردا ليلا، مع شبورة مائية صباحا وشوائب عالقة وتكون الرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة أنّ الطقس في السواحل الشمالية الغربية من المتوقع أن يكون مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد، حار نهارا مائل للبرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر والمدن العربية

القاهرة الصغرى 17 والعظمى 32

شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 32

طنطا الصغرى 16 والعظمى 31

دمنهور الصغرى 17 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 29

بلطيم الصغرى 15 والعظمى 29

مطروح الصغرى 17 والعظمى 30

السلوم الصغرى 19 والعظمى 32

سيوة الصغرى 20 والعظمى 35

بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25

دمياط الصغرى 18 والعظمى 26

الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 32

الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 30

السويس الصغرى 17 والعظمى 31

العريش الصغرى 16 والعظمى 26

رفح الصغرى 16 والعظمى 25

رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 27

طابا الصغرى 18 والعظمى 30

كاترين الصغرى 14 والعظمى 25

مكة الصغرى 23 والعظمى 36

المدينة المنورة الصغرى 19 والعظمى 32

الرياض الصغرى 18 والعظمى 28

مسقط الصغرى 27 والعظمى 32

صنعاء الصغرى 11 والعظمى 23

الخرطوم الصغرى 22 والعظمى 38