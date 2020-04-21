نوال الدجوي تعلن عن تبرعها بـ10ملايين جنية لـ"تحيا مصر" لمجابهة كورونا

أعلنت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، تبرعها بـ10 ملايين جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر" من أجل دعم المستشفيات والأطقم الطبية في مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدة أن تبرعها نابع من إيمانها بالمشاركة المجتمعية الواجبة على كل مصري في هذا الوقت.

وأضافت الدكتورة نوال، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "صدى البلد"، أمس، أنها سبق وتبرعت بـ3 ملايين جنيه الفترة الأخيرة من أجل مجابهة الفيروس، مشددة على ضرورة أن يفكر كل شخص فيما سيقدمه اليوم من أجل الخروج من الازمة بأسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر الممكنة.

وأشارت رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي للفيروس، وسبقت دولا كبيرة في الإجراءات حتى لا نصل لمعدل صعب، والجميع الآن يُتابع معدلات المرض في مصر وهي طبيعية ومتوقعة بالمقارنة بالدول التي تفشي فيها الفيروس وانتشر بكثافة.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُعد نموذجا لرب الأسرة الذي يحرص على صحة كل مواطن وشكر فيه الأطباء، مؤكدة أن الرئيس دائما حريص على التواصل وجدانيا والإسراع في المعالجة المبكرة لهذا الفيروس.