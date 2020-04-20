مسلم: السيسي لديه تقدير لنبض الشارع.. وحديث الصين عن رد الجميل يدعو للفخر

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن البعض احتج على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادي، وبعد ذلك اتضحت أهميتها، حيث إنه حال دخول مصر أزمة مثل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دون إصلاح اقتصادي وظروف اقتصادية صعبة وميزانية مكبله بالديون لكان الوضع شديد الصعوبة.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن الرئيس السيسي عندما أرسل مستلزمات طبيبة للدول مثل إيطاليا والصين وبريطانيا لمساعدتهم في مجابهة فيروس كورونا كان يعرف نبض الشارع سواء كان نبض الشارع متفق معه أو مختلف، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دائما ما يدون أسئلة المواطنين بالشوارع ويتحدث فيها ويجاوب عليها دون أن يسأله أحد.

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن البعض اعترض على إرسال مصر مساعدات لإنجلترا وإيطاليا وبريطانيا، ولكن عندما نرى السفير الصيني وهو يتحدث عن مصر عند إرسال الصين مستلزمات طبيبة لمصر قال "رد جميل للدول الصديقة"، ولم يقل مساعدات أو خلافه، مضيفا، "حديث الصين عن رد الجميل يدعوا للفخر"، مشيدًا في الوقت ذاته بكلمة الرئيس السيسي "كل اللي القوات المسلحة بتعمله ده والاستعدادات دي حاجات على الجنب"، مؤكدًا أن القوات المسلحة تقوم بدور كبير، وأنه عّلم من أصدقائه أن هناك مستشفيات يتم بنائها على هيئة معسكرات في مناطق معينه.