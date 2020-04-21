عاجل.. القبض على "حنين" صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا" لقيامها بالتحريض على الفجور

ألقت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية القبض على الطالبة حنين حسام، صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا"، الذي أثار جدلًا على "تيك توك" و"لايكي"، لقيامها ببث فيديو للتحريض على الفسق والفجور.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجاري عرضها على النيابة المختصة.

وظهرت حنين في فيديو من منزلها، ودعت الفتيات إلى العمل من المنزل، بعائد مادي يصل إلى مئات الدولارات، قائلة، "أنا عارفة أن فى ناس كتيرة قاعدة فى البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكى، الجروب هيكون بنات بس.. وتطلب من متابعيها وخاصة الفيتات عمل فيديو لايف على تطبيق لايكي مقابل أموال كثيرة:.

وقالت في الفيديو: "أنا عارفة إن عندكوا مشاكل مادية، أنا عملت وكالة على (لايكي) مسكت ورقها وإدارتها، أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس".

وفصلت مواصفات الفتيات التي ترغب فيهن ليحصلن على أموال مقابل كل "لايف": "ميقلوش عن 18 سنة، المفروض إن حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة".

وأكملت: "اللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب".

وأكملت: "أنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها وحسب المشاهدات، من أول 36 دولار لحد 2000 و3000 دولار:.

وقالت في الفيديو: "اللايف بوشكم مش بلاك سكرين، إضاءة كويس ونت كويس، وشكل لائق شوية، الداعمين هيدخلوا، هتتعرفي على الناس وتكوني صداقات بشكل محترم وجميل، وأنا بتجيلي كل حاجة، بعد إذنكم مش عايزة تجاوزات في وكالتي، أهم حاجة عندي السمعة والله".