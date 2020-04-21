سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الثلاثاء 21 أبريل كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجّل سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.