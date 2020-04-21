نيسان تغلق بعض مصانعها في اليابان للحد من وباء كورونا

أعلنت شركة نيسان عن تنفيذ إغلاق مؤقت في بعض مصانعها في اليابان من 27 أبريل حتى 1 مايو للمساعدة في منع انتشار COVID-19، جاء ذلك وفقاً لما نشهر موقع الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء سوف يؤثر على حوالي 15000 موظف في المقر العالمي لشركة نيسان في يوكوهاما وفي بعض المرافق غير الإنتاجية في مناطق "أتسوجي وأوباما وتوشيجي".وتعطي نيسان الأولوية لسلامة وصحة جميع العاملين والمواطنين باليابان، خلال جائحة فيروسات التاجية.

يذكر أن الشركة نفذت بالفعل سياسات العمل من المنزل وعززت إجراءات السلامة والصحة في المرافق التي لا تزال قيد التشغيل. وستحافظ نيسان على الحد الأدنى من العمليات الأساسية للأعمال في المرافق المتضررة، مع الحد الأدنى لعدد من الموظفين، مع إدارة سلامتهم وصحتهم عن كثب.