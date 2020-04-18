سيارات بمكبرات صوت للحث على التزام المنازل يوم شم النسيم بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتدبير سيارات محملة بمكبرات صوت تجوب الميادين والشوارع، لحث المواطنين على الالتزام بقرارات الحظر يوم الاثنين والذي يوافق الاحتفال بيوم شم النسيم.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي نص على غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والخدمات والمراكز التجارية والمولات التجارية على مدار يوم الاثنين.

وكان محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع قوات الأمن بالغلق الكامل لكافة الحدائق والمتنزهات العامة والسيطرة على الحدائق المفتوحة، تحسبًا لخروج المواطنين والذهاب إلى الحدائق لقضاء أعياد الربيع، منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.