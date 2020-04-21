فوز وحدة السكتة الدماغية بمستشفى القصر العيني بالجائزة الماسية عالميا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز وحدة السكتة الدماغية بمستشفى طب قصر العيني، بالجائزة الماسية "Diamond Angels Award" على مستوى العالم من الفيدرالية العالمية للسكتات الدماغية "World Stroke Organization".

جاء ذلك بالتعاون مع منظمة الاتحاد الأوروبي للسكتة الدماغية "European Stroke Organization"، وهي الجائزة الأعلى لتقييم أداء وحدات السكتات الدماغية على مستوى العالم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنَّ مستشفى طب قصر العيني هي الوحيدة الحاصلة على هذه الجائزة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنّها المرة الثانية التي تحصل فيها الوحدة على الجائزة؛ بعد حصولها عليها للمرة الأولى عام 2017 حيث كانت الجائزة وقتها على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط فقط، أما هذا العام على مستوى العالم.

وتعتبر وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قصر العيني أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولا يوجد مثيل لها في القدرة الإستيعابية في أوروبا، إضافة إلى أنها تعمل بالبروتوكول العلاجي الأوروبي الذي يعتمد على مبدأ الساعة الذهبية، وهي مكونة من 32 سريرًا، منها 16 سرير رعاية متوسطة و16 سرير رعاية مركزة، فضلًا عن إلى 4 أسرة إضافية لإذابة الجلطات.

وتخدم وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قصر العيني، حوالي 1000 مريض داخلي، و13 ألف مريض متردد على طواريء السكتة الدماغية، وتذيب الجلطات لما يقرب من 200 مريض سنويًا، وتم عمل قسطرة مخية علاجية لـ25 مريضا سنويًا أيضًا.

الخشت يشكر أعضاء وحدة السكتة الدماغية.. ويعلن تكريمهم في عيد العلم المقبل

ووجه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لإدارة كلية طب قصر العيني والمستشفيات على أدائها الممتاز في تقديم خدماتها على أعلى مستوى والحصول على الجوائز العالمية رغم الظروف التي يمر بها العالم.

وأكّد الخشت، دعمه الكامل لإدارة الكلية ومستشفياتها وللأطقم الطبية والتمريض والعاملين بها لتحقيق الأفضل، موجهًا الشكر لإدارة وحدة السكتة الدماغية وأعضائها، معلنًا تكريم الوحدة في عيد العلم المقبل.