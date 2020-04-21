نائب: تراب ليبيا أصبح مقبرة لغزاة النظام التركي

قال حسين أبوجاد عضو مجلس النواب، إنّ تصريحات اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، التي أكد فيها نجاح وحدات الدفاع الجوي في إسقاط طائرة معادية في الغرب الليبي، وإسقاط 12 طائرة مسيرة تركية خلال 72 ساعة، دليل قاطع على أنّ إرهابيي ومرتزقة النظام التركي الإرهابي بقيادة رجب طيب أردوغان، يتلقون هزائم كبيرة داخل ليبيا.

وأضاف أبوجاد في بيان عنه، أنّ رجب طيب أردوغان حتى مع انتشار فيروس كورونا بتركيا ومختلف دول العالم، لا يزال يمارس أعماله الإرهابية والإجرامية داخل الأراضي الليبية.

وطالب النائب، المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف هذه السياسات العدائية والإرهابية من النظام التركي، كما طالب المجتمع الدولي، بمساندة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لمواجهة الإرهاب التركي داخل ليبيا

وناشد أبوجاد، الشعب الليبي الشقيق وجميع القوى السياسية، بالوقوف خلف الجيش الوطني الليبي حتى يتم تحرير كامل الأراضي الليبية من إرهابيي ومرتزقة أردوغان، مشيدا بالنجاحات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني الليبي في سحق وهزيمة إرهابيي ومرتزقة رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنّ التراب الليبي أصبح مقبرة كبرى لكل غزاة النظام التركي.