8 كيلو شواطىء جديدة بمطروح .. "شعيب" يتفقد مشروع ممشى الأبيض

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ممشى مصر بمنطقة الأبيض كمحور سياحي وإستثماري فى مدينة مرسى مطروح، يتضمن إنشاء كورنيش جديد بطول نحو 8 كيلو متر وفتح شواطىء جديدة بأفضل أماكن بمطروح، ويربط الممشى السياحى من طريق كليوباترا حتى منطقة الأبيض كطريق مزدوج باتساع 32 مترا.

وقال محافظ مطروح ،اليوم، الثلاثاء خلال زيارته لممشى مصر بحضور المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان بمطروح وبعض الجهات المعنية إن المشروع انتهت الأعمال الإنشائية فيه، ومد المرافق والبنية التحتية من توصيل شبكة كهرباء وتركيب أعمدة وصرف أمطار وممر دراجات وأرصفة وبلدورات وغيرها وجارى أعمال الدهانات وتركيب كراسى الاستراحات لتكون منطقة جذب سياحى جديدة بمطروح، تنفذها الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية إسكان مطروح، كما تفقد محافظ مطروح أعمال إنشاء حاجز يحول بين امتداد مياه البحر إلى مباني التطوير من شاليهات وكافتيريات وغيرها بشاطئ الغرام.

وتابع المحافظ أعمال إعادة تأهيل الممر الخرساني الواصل بين المدخل إلى منطقة حمام كليوباترا والتى تأثرت بأعمال مد البحر خلال موجات الطقس السيئ فى موسم الشتاء الماضى، كما تفقد إحدى المواقع بمنطقة شاليهات شاطئ عجيبة ودارسة إعادة استغلالها بإقامة منشأة سياحية جديدة، موجها مديرية الإسكان بأعمال الرفع المساحي ووضع المخطط لاستغلالها.

وأكد أن مطروح تستعد لموسم الصيف المقبل من خلال العديد من المشروعات السياحية على الشواطىء منها تطوير شاطىء روميل، ومد المرافق والخدمات وإنشاء كافتريات وأماكن مخصصه للمصطافين بشكل حضاري يتناسب مع طبيعة مطروح السياحية، وتطوير بعض الطرق بمدخل المدينة الشرقى ورفع كفاءة العديد من المناطق السياحية.