محافظ مطروح: الجميع ملتزمون بحظر التجوال.. الناس متفهمة الوضع

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الحكومة المصرية قد قامت بإطلاق إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا ولحماية المواطنين والدولة من هذا الوباء.

وأضاف "شعيب" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن المحافظة تنفذ إجراءات رئيس الوزراء بشكل كامل ويستجيب لها جميع أهالي مطروح سواء أفراد أو سيارات: "الكل ملتزم، وفيه نشر وعي كبير والناس متفهمة الموقف تماما"، موضحا أنه مجالس المدن وبالتعاون مع الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني متواجدون في الـ5 منافذ الدخول للمحافظة: "تم تدريبهم على أسلوب الرش وأي واحد داخل المحافظة بيتكشف عليه وبتترش العربية وبتطهر علشان نطمن".

وأكد أنه قد تم توسيع منافذ التسجيل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في 12 مدرسة منعا لوجود زحام في التسجيل: "سجلنا البيانات وخدناها من المواطنين، وتم تسجيل البيانات وسيتم إبلاغم بالتليفون"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المبادرات الخاصة بأهالي مطروح وشباب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لحل أزمة الاستصلاح الأراضي الجافة في واحة سيوة: "إحنا في سبيلنا لحل أزمة المياه الزائده من الصرف الزراعي".

وتابع: "بالتعاون مع شركة الميه بنملى فناطيس المياه بمياه معالجة بالكلور وبيتم رشها بالشوارع وبندخل لحد النجوع والقرى، وبنخلي الأهالي ياخدوا اللي هما عايزينه من المياه لتطهير منازلهم من الداخل".