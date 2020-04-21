كرسي متحرك وطرف صناعي.. كيف يتجنب مستخدموها عدوى كورونا؟

ربما أصبح قضاء مشوار سريع لأصحاب الإعاقة الحركية أمر أكثر صعوبة في زمن كورونا، فالأمر لا يقتصر على حاجتهم لتعقيم أيديهم جيدا فقط، بل أيضا الانتباه لتعقيم كراسيهم المتحركة التي تلامس الأرض مباشرة، وأطرافهم الصناعية التي قد يمكث على سطحها الفيروس فترات طويلة باعتبارها جسما صلبا.

"الكرسي المتحرك ماشي على الأرض على طول وبنلمسه بإيدينا، وطول الوقت لازم أخد بالي من ده".. قالت زينب الشاعر، إحدى صاحبات الكراسي المتحركة، ومدير فرع مؤسسة حياة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية، لـ"الوطن"، متحدّثة عن الصعوبات التي تواجه تلك الفئة في زمن كورونا.

لا تخرج زينب من المنزل إلا للضرورة في ظل الأزمة الحالية، بحسب تعبيرها، يلازمها دائما قفازات اليد لحاجتها الدائمة للمس الحوائط أو الأعمدة الجانبية للدفع بالكرسي المتحرك إلى جانب لمسها عجلات الكرسي دوما، كل ذلك قد يكن سببا في نقل العدوى بالفيروس إليها، لذلك لا يفارق يديها القفازات الطبية منذ اشتدت الأزمة.

خطوات وقائية آخرى تتبعها الشابة العشرينية، عند الخروج بالكرسي المتحرك في الفترة الحالية، تتمثل في حرصها على عدم الدفع بالكرسي من العجلات التي تلامس الأرض مباشرة بل من الإطار الخارجي لها، إلى جانب تطهير مقابض الكرسي بعد مساعدة أحد لها أثناء صعود أو نزول العتبات خوفا من أن يكن حاملا للفيروس، وفي لحظة إدخال الكرسي المتحرك داخل السيارة تراعي جيدا عدم لمسه لجسدها مع تعقيم مقعد السيارة الموضوع عليه بعد الخروج منها، بحسب تعبيرها.

زينب: يجب تعقيم أجزاء الكرسي بالكحول فور الوصول إلى البيت

مرحلة أخرى من التعقيم والتنظيف تبدأ بمجرد وصول زينب إلى البيت، تراعي فيها جيدا غسل العجلات الأمامية الصغيرة عند العودة بالماء والصابون، وغسل مقابض اليد العلوية بالماء والصابون، ومسح هيكل الكرسي بالكامل بالكحول، إلى جانب مسح عجلات الدفع الكبيرة بمنديل به كحول لسلامتها وسلامة أسرتها وفي الخطوة الأخيرة تغسل يديها جيدا بالماء والصابون.

"العقبة الوحيدة خارج المنزل إن الكرسي جزء مني ولازم أعقمه كويس"، اختتمت زينب حديثها عن العقبات التي يواجهها مستخدمي الكراسي المتحركة في زمن كورونا، لافتة إلى اهتمامها الجيد بالكرسي كما تهتم بغسل يديها وملابسها " للأسف الكرسي ممكن يكون وسيلة لنقل الفيروس لازم نخلي بالنا".

مستخدمو الأطراف الصناعية، يواجهون أيضا بعض الصعوبات في زمن كورونا، فالطرف الصناعي قد يكون سببا في نقل العدوى بالفيروس، ولضمان عدم تسببه في نقل العدوى إلى جسم مستخدمه يجب تطهيره وتنظيفه قبل استخدامه جيدا، بحسب قول المهندس هاني حجاج، مدير عام مؤسسة حياة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحد المتخصصين في صيانة الأطراف الصناعية، لـ"الوطن"، موضحا أهمية العناية بتنظيف الطرف الصناعي جيدا من الداخل والخارج قبل استخدامه.

تنظيف الطرف الصناعي من الداخل والخارج بالكحول قبل استخدامه

التنظيف بالكحول من الداخل والخارج قبل استخدام الطرف الصناعي، أمر أكد أهميته المهندس هاني لمستخدمي الأطراف الصناعية، لافتا إلى أنّه من تعرق الشخص قد تتكون فطريات وقد يكن حاملا للفيروس وينتقل إلى المستخدم، ولذلك نوصي بالتطهير من الداخل والخارج جيدا.

وقد يتغير لون الجزء الداخلي للطرف الصناعي مع كثرة استخدامه، وهنا يمكن للمستخدم تنظيفه بقطعة مبللة بالماء والصابون جيدا، وتطهيره بالكحول قبل استخدامه حتى لا يصبح سببا في نقل العدوى بالفيروس المستجد للشخص.