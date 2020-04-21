نائب يطالب بتطبيق قانون الطوارئ على ممارسي الرذيلة في زمن كورونا

أشاد محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بنجاح وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لمباحث الآداب، بالتنسيق مع مباحث القاهرة، في القبض على 10 فتيات و6 شباب لاتهامهم ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمنطقة النزهة، معربا عن أسفه الشديد لمثل هذه الوقائع الخطيرة التي تخالف التقاليد والأخلاق والقيم المصرية.

وطالب زين الدين، في بيان عنه اليوم، بتوقيع أشد العقوبات على مرتكبي الأفعال التي تحض على الرذيلة، مؤكدا ضرورة تطبيق قانون الطوارئ على أمثالهم، خاصة في ظل مواجهة جميع أجهزة الدولة، فيروس كورونا المستجد.