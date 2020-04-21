وكيل اقتصادية البرلمان: انخفاض سعر البترول قد يصبح مُضر لمصر

تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم شهر مايو، وهو حوالي إلى أكثر من 100% ليصل سعر البرميل إلى أقل من "صفر" للمرة الأولى في تاريخ الصناعة النفطية، فقرابة الساعة 17,40 بتوقيت جرنتش، انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 94% إلى 1.04 دولار للبرميل.

وقال الدكتور أشرف العربي وكيل لجنة الشوؤن الاقتصادية بمجلس النواب، إن انهيار العقود الأجلة غير مؤثر على السوق، فالعقود الأجلة لها علاقة بالأساس بالتوقعات المالية للسوق، وليس السعر الفعلي لبرميل البترول حاليا، وبالتالي لن يؤثر على السوق المحلي أو العالمي.

وأضاف العربي في تصريحات لـ"الوطن"، أن انخفاض سعر البترول بشكل زائد سيكون مُضر لمصر وسيؤثر سلبا على استثمارات الشركات العالمية في مجال البترول داخل مصر، وسيؤثر أيضا على صادرات الغاز المصرية، وبالتالي فالأمر ليس بهذه البساطة فالانخفاض المعتدل مُفيد ولكن الزائد عن الحد مُضر.