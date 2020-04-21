تعقيم وكمامات ومسارات آمنة... البرلمان يستقبل نوابه اليوم

اتخذت الأمانة العامة في مجلس النواب عددا من الإجراءات الاحترازية قبل انعقاد الجلسة العامة اليوم، بدءا من تحديد خط سير النواب منعا للتزاحم، وتعقيم الموجودين داخل حرم المجلس، لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.

وحرصت الأمانة العامة بالمجلس، على توزيع كمامات مزودة بفلاتر لتأمين النواب والموظفين بالأمانة العامة للمجلس، والمحررين البرلمانيين، كما حرص حرس المجلس "قوات التأمين الشرطة "، على تنظيم التواجد داخل حرم المجلس.

وكان المستشار محمود فوزي الأمين العام بمجلس النواب، أول الموجودين منذ الصباح الباكر، لمتابعة إجراءات تأمين طاقة العمل داخل المجلس، في ضوء مستجدات فيروس كورونا.

وحرص النواب على الالتزام بالتعليمات التي حددتها الأمانة العامة بالمجلس، سواء من خلال أدوات التعقيم أو ارتداء الكمامات قبل الدخول إلى قاعة المجلس، التي شهدت وجود عدد كبير من النواب.