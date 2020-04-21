"الفلاحين" تدشن "خليك في الغيط" للوقاية من كورونا

دشّنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، حملة "خليك في الغيط" لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمحافظات مصر، للحد من التجمعات والاختلاط، بعد نجاح الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة في أعياد شم النسيم، والتزام المواطنين بها.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إنّ حملة "خليك في الغيط" تستهدف نحو 60 مليون فلاح في محافظات مصر، فالفلاح هو العمود الفقري للدولة، وإذا أصيب أو مرض مرضت مصر، لذا أطلقنا الحملة للحفاظ على الفلاحين والمزارعين وأسرهم.

وتابع: "عشان الفلاح اللي بيشتغل وسط الشمس في الغيط، ومعاه فاسه ومحراثه وبيروي الأرض هو خط الدفاع الأول لعدم انتقال الفيروس بين عموم الشعب، عن طريق الخضار والفاكهة التى ينتجها المزارعين ويقومون ببيعها للناس".

وشدد الأمين العام للفلاحين، في تصريحات عنه اليوم، على ضرورة أن يأخذ المواطنين الاحتياطات خلال تعاملهم في الشارع، مؤكدًا أنّ البقاء في الغيطان والمنازل خلال تلك الفترة هو خط الدفاع الأول ضد كورونا.