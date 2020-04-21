الصحة السعودية: تخصيص مبالغ إضافية وصلت لـ47 مليار ريال لمواجهة كورونا

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين خصصا مبالغ إضافية لقطاع الصحة وصلت إلى 47 مليار ريال، مؤكداً أنهما لايتوانيان أبداً في تقديم كل الدعم لكل ما يسهم في صحة وسلامة المواطن، وهي أولوية قصوى لديهما.

ولفت الربيعة، خلال كلمة له اليوم إلى ما قدمته المملكة من مبلغ وصل إلى 500 مليون دولار أمريكي لتمويل الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفقًا لبيان السفارة السعودية بالقاهرة.

وتابع: "المؤشرات الإيجابية والمشجعة للمسوحات النشطة داخل الأحياء للوصول للأشخاص في منازلهم في وقت مبكر انعكست على زيادة عدد حالات الإصابات التي لا تستدعي المكوث في المستشفى، حيث لاحظ الجميع زيادة في أعداد المصابين بكورونا وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها".

ولفت إلى أن شهر رمضان تكثر فيه الأنشطة الاجتماعية، معرباً عن أمله بأن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلفاً، جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي، مشيراً إلى وجوب تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس".

وأفاد بأن وزراء الصحة في مجموعة العشرين بحثوا صياغة خطة مشتركة لمواجهة وباء فيروس كورونا، وأفضل الممارسات التي شاركتها الدول الأعضاء والحلول الابتكارية الفعالة التي قدمتها للتصدي لهذا المرض.

وثمن وزير الصحة الجهود التي تبذلها قطاعات الدولة كافة بدعم واهتمام ومتابعة من القيادة الحكيمة للتصدي لفيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا الجميع للاستفادة من الحملة التوعوية الصحية المكثفة، والالتزام بتطبيق ما تضمنته من نصائح وإرشادات بعدة لغات.