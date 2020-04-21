عاجل.. تدمير 10 فتحات أنفاق بشمال سيناء.. وضبط 4710 هجرة غير شرعية

تزامناً مع جهود القوات المسلحة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، تواصل قوات حرس الحدود جهودها في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. حيث تمكنت قوات حرس الحدود من تحقيق العديد من النجاحات حيث تم اكتشاف وتدمير 10 فتحة نفق بشمال سيناء، كما تم ضبط 7 بندقية قناصة و6 بندقية آلية و2 رشاش و300 بندقية خرطوش و3 مسدس عيار 9 مللي فضلاً عما يزيد عن 300 ألف طلقة مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط 4,5 طن لجوهر الحشيش المخدر و3,5 مليون قرص من المواد المخدرة و54 طن لنبات البانجو، و46 كيلو من مادة الأفيون المخدر.

كما تم تنظيم العديد من الدوريات للقضاء على الزراعات المخدرة والتي تمكنت من اكتشاف وتدمير 100 مزرعة لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة 93 فداناً، و866 مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة 668 فداناً، و2434 كيلو جرام من بذور البانجو والحشيش المخدر، كما تم ضبط 9 مصنع حشيش تحتوي على 7 مكبس لخام الحشيش.

كما تم ضبط أربعة عشر هاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و880 جهازاً تستخدمها العناصر الإجرامية في تتبع خط سير المركبات، وضبط 56 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من 71 طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب و77 كيلو جرام من المشغولات الفضية، و228 ألف قارصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط 122 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية.

وفى سياق متصل نجحت قوات حرس الحدود في القبض على 300 فرد من المهربين والخارجين عن القانون كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود ل 4710 فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على 271 عربة ومركبة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتنفيذ اجراءات احكام السيطرة على كافة المنافذ والمعابر لحماية البلاد من كافة المخاطر.