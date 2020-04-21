بدء الإنتاج من بئرين جديدين للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

نجح قطاع البترول في وضع البئرين الجديدين "ظهر 17" و"بلطيم جنوب غرب 7" للغاز الطبيعى على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يومياً و1300 برميل متكثفات يومياً.

جاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم "بتروبل" القائمة بالعمليات حيث تم وضع البئر الجديدة "ظهر 17" بحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط على الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل وإكمالها واختبارها بنجاح، مبينا أنه يجرى حالياً الوصول بمعدلات إنتاجها تدريجياً إلى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وأضاف أن حفر البئر الجديدة ووضعها على الإنتاج يأتي في إطار خطة تنمية طموح للحقل حيث تقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط وتم حفرها على عمق يصل الى 5 آلاف و300 متر، لافتاً الى أنه بالانتهاء من حفر البئر الجديدة فإن عدد الآبار التي تم حفرها في حقل ظهر بلغ 15 بئرا بواقع 10 آبار بالمنطقة الشمالية و5 آبار بالمنطقة الجنوبية.

كما أشار التقرير إلى أنه في اطار الخطة الطموح للوصول إلى معدلات إنتاج قياسية من الغاز الطبيعي من منطقة دلتا النيل، فقد نجحت شركة بترول بلاعيم "بتروبل" في وضع البئر الجديدة "بلطيم جنوب غرب 7" على الإنتاج بطاقتها القصوى البالغة 140 مليون قدم مكعب غاز يومياً و1300 برميل متكثفات يومياً بعد الانتهاء من حفر البئر واكمالها في توقيت قياسي لم يتجاوز شهرين ونصف الشهر.

واستكمل التقرير: "يؤكد ذلك استمرار نجاح الخطة المنفذة لتنمية وإنتاج الغاز من منطقة بلطيم جنوب غرب والوصول إلى القدرات الإنتاجية المستهدفة من المنطقة في غضون فترة وجيزة من بدء الإنتاج من منصة بلطيم جنوب غرب في سبتمبر الماضي، حيث تم تحقيق الخطة الإنتاجية البالغة 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال 7 أشهر من خلال حفر 4 آبار فقط ووضعها على الإنتاج بدلا من 6 آبار كان مخططا حفرها بما يحقق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في زيادة الإنتاج مع الالتزام بسياسة تخفيض التكاليف وترشيد النفقات".