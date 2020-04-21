"صحة الدقهلية" تعلن إصابة سيدة بكورونا في كفر المقدام بالدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، عن تسجيل الحالة السابعة الإيجابية لفيروس كورونا لسيدة عمرها 50 عاما، مقيمة بقرية "كفر المقدام" وتم نقلها إلى مستشفى العزل بتمي الأمديد واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المخالطين بمعرفة فريق الترصد الصحي بميت غمر.

وقال "الطوبجي"، في صفحته الرسمية علي فيس بوك، إنه جاري إعادة التحليل لحالتين اشتباه، الأولى 50 عاما، وتقيم بقرية "سنفا"، والثانية لسيدة عمرها 60 عاما، تقيم بـ"الشرابيه"في القاهرة، محجوزة بعزل العناية المتوسطة بمستشفى ميت غمر ، كما تم سحب عينة أولى لحالة اشتباه لسيده 53 عاما، (ربة منزل) تقيم بقرية "صهرجت الكبرى" ومحجوزة بحميات ميت غمر .

وأكد مدير الإدارة الصحية، على سلامة وسلبية عدد 18 حالة اشتباه لفيروس كورونا، تم إجراء التحاليل لها منذ ظهور آخر حالة إيجابية حتى الآن لحالات تقيم في (مدينة ميت غمر - صهرجت الكبرى - ميت ناجي - أوليلة - سنتماي - كفر علي عبدالله - كفر النصر - أتميدة - ميت محسن - بهيدة - ميت العز ).

وأضاف أنه تم إنهاء الحجر الصحي المنزلي للحالات الإيجابية في كل من كفر بهيدة وكفر سرنجا دون ظهور أي مشاكل صحية حتى الآن للمخالطين . وفي سياق متصل، اتخذ فريق الوقائي بإدارة ميت غمر الصحية، كافه الإجراءات الوقائية والاحترازية بقرية كفر المقدام، بدأت برش وتطهير منازل وشوارع القرية بمعرفه فريق الملاريا وناقلات الأمراض بالإدارة، وعمل تقصي عن الحالة التي ثبت إيجابيتها لفيروس كورونا بمعرفه فريق الترصد بالإدارة، وحصر جميع المخالطين المباشرين والغير مباشرين للحالة التي ثبت إيجابيتها لفيروس كورونا والاطمئنان على حالتهم الصحية بمعرفه فريق الترصد بالإدارة.