وزير المالية يستعرض البيان المالي أمام الجلسة العامة للبرلمان

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2020/2021امام مجلس النواب واكد امام الجلسة العامة ان كافة مؤسسات الدولة تواجه ظروف استثنائية نتيجة انتشار فيروس كورونا مشيرا الى الظروف واكد " معيط " ان الموازنة العامة للعام المالي الحالي حققت 4،40 مليار جنيه فائض اولي وانخفض حجم المديونية من يونيه 2019 حتى مارس 2020 كما شهدت الموازنة تحسن الاداء المالي والاستثمارات الحكومية الموازنة و انخفاض الواردات خلال ال6 شهور الماضية واشار الوزير الى طلب الرئيس لتوفير 100 مليار جنيه تم توفيرها من احتياطي الموازنة واكد استقرار التصنيفات الدولية للوضع الاقتصادي رغم الظروف مشيرا الى أن التصنيف الائتماني لمصر عند مستواه دون انخفاض برغم تداعيات كورنا وتخفيض التصنيف الائتماني لاكثر من 28 دولة و اكد الوزير على مساندة الموازنة للمؤسسات والفئات التي تضررت من تداعيات كورونا كما تسعى الحكومة ان تجنب الاقتصاد المصري أي اثار وتكملة مثار تحسن المسار الاقتصادي واتباع التوازن لتأمين مستقبل الاجيال القادمة وقال ان مشروع الموازنة يتوقع استمرار تحقيق فائض اولي قدره 2% وخفض مديونية الموازنة العامة الى83 % مقارنة ب108 % في الموازنة الحالية ، وبلغ العجز المتوقع بمشروع الموازنة 6,8 % واشار الوزير الى ان مُخصصات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا"، بلغت نحو 326 مليارا و280 مليون مقابل 327 مليارا و699 مليون جنيه العام الجارى، وذلك بخفض طفيف بنسبة 0.4%، تتصدرها مُخصصات "المزايا الاجتماعية" والتي تنعكس في صورة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات و العلاج على نفقه الدولة، بمبلغ وقدره 158 مليار و820 مليون جنية مقابل 109 مليار و608 مليون جنية وذلك بزيادة قدرها 44.8% عن العام المالي الجاري ، وجاء الدعم في المرتبة الثانية من مخصصات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، بمبلغ وقدره 140 مليارا و680 مليون جنيه وذلك بخفض 18% عن العام المالي الجاري، لتحتل مخصصات "المنح" المرتبة الثالثة بواقع 17 مليارا و3 ملايين جنيه وذلك بزيادة قدرها 23.2%، وأخيراً تأتي مُخصصات "الدعم والمنح الإجمالية والاحتياطات" بمبلغ وقدره 9776 مليون جنيه بخفض قدره 70% عن العام المالي الجارى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020/ 2021.

وقال معيط : " أدركنا جميعا أننا كنا على حق حينما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي أننا كنا على حق وهو ما جعلنا نستطيع الصمود والسرعة في تحقيق التنمية الشاملة ، متعهدا بأنه سيعمل على تحقيق الحياة الكريمة والآمنة.

وأشار إلى أن المواطن تحمل أعباء الإجراءات الاقتصادية الصعبة ثقة منه في القيادة السياسية ومن أجل مصلحته ومصلحة أبناءه.

وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تجاوز الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة 2020/2021 جاءت تنفيذا للاستحقاقات الدستورية، ووفقا لتقديرات وافتراضات الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن الأزمة الراهنة تسبب في تغييرات وتعديلات في الموازنة العامة للدولة لحين استشراف الرؤية بعد أزمة فيروس كورونا.وقـال الـوزيـر إن الـموازنـة الجـديـدة تسـتهدف تحسـين أجـور الـعامـلين بـالـدولـة والارتـقاء بـأحـوالـهم، حـيث تـم تـخصيص ٣٣٥ مـليار جـنيه لـلأجـور بـزيـادة قـيمتها ٣٤ مـليار جـنيه عـن الـعام المالي الحالي بنسـبة ٣,١١ ٪ لصرف الـعلاوات الـدوريـة بنسـبة ٧ ٪مـن الاجـر الوظيفي لـلمخاطـبين بـالخـدمـة المـدنـية و١٢ ٪ مـن الـراتـب الأساسي لـغير الـمخاطـبين بحـد أدنـى ٧٥ جـنيها والـحافـز الإضافي الـذى يــتراوح بــين ١٥٠ جــنيها إلـ ـى ٣٧٥ جــنيها، مـ ـع مــراعـاة مــا وجــه بــه رئــيس الجـمهوريـة بـزيـادة ٧٥ ٪فـى بـدل الـمهن الـطبية الـذى يـصرف للأطباء وهـيئات الـتمريـض بـقيمة 25.2 مـليار جـنيه، بـينما بـلغت الاعـتمادات الـمخصصة للسـلع والخـدمـات ٢,١٠٠ مـليار جـنيه والــدعـــم ٣,٣٢٦ مــليار جـنيه يــتضمن: ١٩ مــليار جــنيه لـمعاشـات «التضامن الاجـتماعـي ،و تـكافــل وكـرامــة»، و١٧٠ مــليار جـنيه لـلهيئة الــعامـة للتأمـينات والـمعاشات، لسـداد القسـطالـثانـى مـن الـتزامـات الخـزانـة الـعامـة لـلدولـة نـحو الـهيئة، مـتضمنة الـفروق الـناتـجة عـن صـرف الـعلاوات الخـمسة، والـعلاوة الـخاصـة الـمقرر مـنحها لا صحاب المـعاشـات بنسـبة ١٤ ،٪وزيـادة مـخصصات دعـم السـكان الاجتماعي إلـى ٧,٥ مـليار جـنيه بنسـبة نـمو ٧٠٪؛ وذلـك لـتوسـيع قـاعـدة المستفيدين مـن وحـدات السـكان الاجتماعي واكد الوزير ان الموازنة تتضمن رفع حـد الإعـفاء الضريبي مـن ٨ آلف إلـى ١٥ ألـف جـنيه وتـخفيض شـرائـح ضـريـبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط..وأوضـح وزير المالية أنــه تـم اسـتيفاء نســب الاســتحقاق الـدستوري لـلصحة والـتعليم الجامعي وقــبل الجامعي والـبحث العلمي، حـيث تـبلغ مـخصصات الـصحة ٧,٩٥ مـليار جـنيه بـزيـادة ٤,٢٣ مــليار جـنيه عــن الــعام الـمـالـ ـى الحالي، كــما تــمت زيــادة مـخصصات الـ ـتعليم بـ ٧,٤٦ مـليار جنيه، والبحث العلمي بـ ٨,٧ مليار جنيه.

وتابع الوزير :" أنـنا نسـتهدف الـنزول بـالعجـز الـكلى لـلناتـج الحـلى إلـى 6.3٪وتـحقيق فـائـض أولـى ٢ ٪وزيـادة الاسـتثمارات الـحكومـية إلـى 280,7 مـليار جـنيه، ؛ بـما يسهم فـى دفـع الــنشاط الاقتصادي، والاســتمرار فــى تحسـين الـبنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.