وزير المالية يطمئن الموظفين بشأن رواتب أبريل: تصرف اعتبارا من الأحد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تنسيقًا كاملاً مع القطاع المصرفي لضمان صرف راتب شهر أبريل الجاري للعاملين بالدولة في المواعيد المبكرة التي تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل بدلاً من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها القطاع المصرفي في سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بأجازة البنوك يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وأضاف أن وزارة المالية أتاحت للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر أبريل الجاري للعاملين بالدولة، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، موضحًا أن ميكنة الموازنة أسهمت في جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على أربعة أيام بدلاً من يوم واحد؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن رواتب العاملين بالدولة ستكون متاحة فى ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على الماكينات في الأيام المحددة لبدء الصرف فقط. كانت وزارة المالية أعلنت تقديم مواعيد صرف راتب شهر أبريل الجاري، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد ١٩ أبريل، وجرى تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.