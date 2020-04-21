حزب المحافظين يدعم محدودي الدخل بالسلع الغذائية في رمضان

أطلق حزب المحافظين، حملة بمناسبة حلول شهر رمضان لتوزيع كراتين السلع الغذائية على الأسر محدودي الدخل والبسطاء، لتخفيف العبء عن كاهلهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، إن أمانات الحزب في كل المحافظات تنظم فعاليات هذه الحملة كل في دائرته بهدف مساعدة المواطنين وبخاصة عمال اليومية، الذين تأثروا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الشريف، أن الحزب مستمر في مبادراته المجتمعية لدعم المواطنين في إطار مسؤوليته ودوره والاجتماعي، داعما للفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.