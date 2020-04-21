"عبد العال" يحيل البيان المالى لموازنة 2020_2021 إلى اللجان البرلمانية

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعامى 2020_2021،إلى اللجان البرلمانية المختصة .وقال "جميع روساء اللجان البرلمانية مطالبين بالبدء فى مناقشة مشروع الموازنة الجديد للدولة .وطالب "عبد العال "خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن ،الآعضاء بتقديم رغباتهم حول مشروع الموازنة الجديد للدولة ،قبل الاجتماع المحدد للجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع الموازنة الجديد كان كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قد عرضا البيان المالى الجديد للموازنة العامة 2020_2021 فى الجلسة العامة اليوم .