هل تخلص سويسرا العالم من كورونا؟

توقع علماء سويسريون، التوصل إلى لقاح يقي العالم من فيروس كورونا المستجد في أغسطس المقبل.

وحسب "سكاي نيوز"، يقول فريق الباحثين إن اللقاح الجديد جرى اختباره على الفئران بنجاح، وسيكون جاهزا للاستخدام الآدمي خلال 3 أو 4 أشهر، ومن المتوقع أن يجري إنتاج اللقاح في مدة قصيرة وبكميات كبيرة.

وقال مارتن باخمان، مدير قسم المناعة في مستشفى برن الجامعي، إنهم يعتزمون القيام بأول دفعة تلقيح في أغسطس، وتتراوح المدة اللازمة لإنتاج لقاح واستخدامه على نطاق واسع من 12 إلى 18 شهرا.

واعتبر غاري جينينغ المسؤول عن مشروع اللقاح، أن سويسرا لديها التكنولوجيا للتصنيع سريعا، لافتا إلى أن الأمر متعلق بالقوانين السويسرية، وأنه بإمكان الحكومة أن تقرر ما تراه إذا أرادت توفير اللقاح للعامة قريبا.

وفي سويسرا توفي 1436 شخصا بكورونا، بينما أصيب 28 ألفا.