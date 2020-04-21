فض تجمعات الباعة الجائلين والأسواق في بلقاس بالدقهلية

فضت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، تجمعات الباعة الجائلين والأسواق بنطاق الوحدة المحلية بالزهراء" لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

كلف الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، سهام عثمان رئيس الوحدة المحلية بالزهراء، بالإشراف على فض تجمعات الباعة الجائلين والأسواق بنطاق الوحدة المحلية بالزهراء، وذلك بوجود عبدالعظيم جودة سكرتير عام الوحدة المحلية، ومسؤولي البيئة والإشغالات بالوحدة تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع جميع الإشغالات بمدن المحافظة.

وفي سياق متصل، شنت إشغالات رئاسة مركز شربين بتوجيهات المحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين، وبحضور شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات الموجودة بشارع الثورة وشارع الجيش وشارع السلك برفقة مدير الإشغالات أشرف الشرباصي.

وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات الموجودة تيسيرا على حركة المواطنين والسيارات والسيولة المرورية بشوارع المدينة.