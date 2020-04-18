بالصور.. فض سوق عشوائي في مدينة قطور بالغربية     

تفقد اليوم السبت، أحمد المغاوري رئيس مركز ومدينة قطور بالغربية، في أول يوم عمل له، أعمال رفع القمامة من شوارع المدينة، وأعمال التطهير، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا.

كما قاد "المغاوري" حملة لفض الأسواق العشوائية، ومنها سوق قرية سماتاي، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات محافظ الغربية، قائلا "لن أسمح بأي تجاوزات أو مخالفات من شأنها أن تعرض حياة المواطنين للخطر وانتشار فيروس كورونا".

وشدد "المغاوري" خلال تفقده عدد من المؤسسات الحكومية بالمدينة والقرى على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وارتداء الكمامات، وأعمال التطهير والتعقيم المستمر والكشف على المواطنين المترددين من خلال جهاز قياس درجة الحرارة.

كما طالب بشن حملات مكبرة للتصدي للأسواق العشوائية وتواجد الباعة الجائلين والمحلات المخالفة إلى جانب حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير من قبل الموظفين في التصدي لذلك.

يذكر أن "المغاوري" كان يشغل نائب رئيس مركز ومدينة السنطة، وصدر قرار أمس، من قبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكليفه بالعمل رئيسا لمركز ومدينة قطور.