مستلزمات طبية من"تحدي الخير" لمناطق العزل بالمدينة الجامعية في المنصورة

قدمت جمعية رسالة بأجا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ضمن "تحدي الخير" ، اليوم، مستلزمات طبية لمناطق العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة، شملت 1000 ملاية سرير، و1000 جاون، إضافة إلي بعض المواد الغذائية والعصائر.

وتفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المستلزمات الطبية بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، والمحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الشبراوي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بأجا.

وقال محافظ الدقهلية، إنه من الضروري تسليم المستلزمات اليوم لمنطقة العزل بالمدينة الجامعية لتوفير خدمات إضافية للمرضى هناك، مشيرا إلى أنه يبذل كل الجهود لتوفير كافة أنواع الدعم للمرضى والمصابين في جميع المستشفيات وفي مقدمتهم مناطق العزل.

وأضاف مختار، في تصريح صحفي، أن هذه الكميات من المستلزمات الطبية وبعض المواد الغذائية والعصائر التي شملت 35 كرتونة عصير ،50 كرتونة مياه، 12 كرتونة مربى، 10 كرتونة حلاوة ،5 كرتونة جبن مثلثات، تأتي كمرحلة ضمن مراحل لتزويد مناطق العزل الصحي بكافة أنواع المستلزمات الطبية اللازمة لتوفير الرعاية والعناية الكاملة للمرضى وتوفير احتياجاتهم الطبية.

ووجه محافظ الدقهلية التحية والتقدير لجمعية مصر الخير وكافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والخير بالدقهلية على تعاونهم المثمر ودعمهم للدولة والمواطنين.