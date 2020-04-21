"عبدالعال": كلمات الرئيس في أزمة "كورونا" منهج عمل حقيقي

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّه منذ إعلان منظمة الصحة العالمية أنّ فيروس كورونا المستجد يمثل وباءً عالميًا، بذلت الدولة جهودا واضحة لا تخفي على أحد.

جاء ذلك في حديثه بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم، التي شهدت تفعيل التدابير والإجراءات الاحترازية في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، إذ وضعت الأمانة العامة بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني، بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، فضلا عن تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه.

وجرى كذلك تطهير وتعقيم قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة، توزيع الكمامات على المترددين، مع تركيب غرف التعقيم الذاتي على جميع أبواب المجلس، والتى قامت بتوفيرها وزارة الإنتاج الحربي، بالكفاءة المطلوبة، حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وأكد عبد العال أنّه على مستوى القيادة السياسية، كانت هناك متابعة يومية دقيقة لكل المستجدات، ووضعت القيادة السياسية صحة المواطن المصري فوق كل اعتبار، وكانت كلمة الرئيس المختصرة والمركزة منهاج عمل حقيقي: "إحنا عاوزين نعبر هذه المرحلة بأقل الأضرار".

كما وجّهت القيادة السياسية، مبلغ 100 مليار جنيه، في إطار حزمة مالية واقتصادية لمواجهة تداعيات الفيروس.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أنّ الجهود تضمنت العمالة غير المنتظمة التي حظيت باهتمام ورعاية واضحة، وصرفت للمستحقين منهم إعانات تعبر عن مساندة الدولة لهم.