بعد انتهاء العزل الصحي.. عمدة المتعمدية: استفدنا من التجربة في حياتنا

بعد عزل قرية المعتمدية عن الجيزة وباقي المحافظات تماما لمدة 14 يوما، للكشف عن حالات إصابة بها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رفع الحجر الصحي عن القرية بكرداسة والذي يبلغ تعدادها 100 ألف نسمة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي والتأكد من سلامة المواطنين والمخالطين للحالات التي سبق إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة.

وقال محمد زغلول، عمدة قرية المعتمدية، إنّه في الصباح الباكر أزالت قوات الأمن الكوردون الأمني المحيط بالقرية، واستقرت الأوضاع، بينما يستعد الأهالي لاستعادة حياتهم الطبيعية مجددا، مشيرا إلى أنّهم منذ مساء أمس وردت إليهم الأخبار بانتهاء فترة العزل.

وأضاف زغلول، لـ"الوطن"، أنّ تجربة العزل الصحي خلال الأسبوعين الماضيين، انعكست بإيجابية كبيرة على الأهالي، إذ تغييرت سلوكياتهم واستعداداتهم للفترة المقبلة، من خلال الالتزام بالقواعد والحرص على النظافة سواء الشخصية أو المنزلية أو في الشوارع والأسواق والمحلات.

وتابع أنّه سيحرص خلال الأيام المقبلة خاصة خلال شهر رمضان، على توعية المواطنين باستمرار لاتباع قواعد الصحة ومنع التجمعات والولائم، حرصا على صحة المواطنين لتجنب تكرار التجربة ذاتها وتفاقم الأزمة، مضيفا أنّه خلال فترة العزل ظهرت 3 حالات إيجابية جديدة بين مواطني المعتمدية، بينما عاد أغلب المصابين التسعة السابقين بعد شفائهم من المرض.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد أنّ المحافظة وفرت سبل الدعم لقرية المعتمدية من السلع والمواد الغذائية، وأنّه كلّف نواب المحافظ وقيادات المحافظة بمتابعة يومية لموقف السلع الغذائية في القرية، وتسهيل سبل المعيشة للأهالي، والحد من أي تجمعات في الأسواق والمتاجر حتى انتهاء مده الحجر الصحي، حفاظا على سلامه المواطنين.

وقال محافظ الجيزة، إنّ هناك تعاون وثيق بين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ومديريتي التضامن الاجتماعي والتموين وأهالي قرية المعتمدية والمتطوعين بها، إذ جرى توفير 1100 شنطة وكرتونة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة بقرية المعتمدية للتسهيل عليهم، وتوفير 2600 كرتونة مواد غذائية و1325 وجبة غذائية تم توزيعها على الأهالي بمنازلهم، فضلا عن توزيع مواد غذائية ووجبات وخضراوات على نحو 2100 منزل في القرية استكمالا لمنظومة الدعم المجتمعي للأسر بالقرية.