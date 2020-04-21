رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية بكرداسة

أعلنت محافظة الجيزة، رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية التابعة لمركز ومدينة كرداسة، بعد مرور 14 يوما على فرض الحجر الصحي عليها، بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأكدت المحافظة أنّه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر، جرى توزيع سلع غذائية ووجبات جاهزة على المواطنين على مدار 14 يوما، مدة الحجر الصحي.

ولفتت محافظة القاهرة، إلى أنّه طوال فترة الحجر الصحي على القرية، جرى توفير الخدمات، وبينها استمرار عمل المخابز، وتوفير أنابيب البوتاجاز، وتعقيم القرية بشكل يومي، واستمرار عمل الوحدة الصحية.