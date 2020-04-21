إنهاء الحجر الصحي لـ123 شخصًا من العاملين بالقطاع السياحي في شرم الشيخ

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، عن إنهاء إجراءات الحجر الصحي على المنشآت السياحية التي جرى توقيع الحجر عليها، طبقًا لتوجيهات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة في المحافظة، أنه جرى إنهاء الحجر الصحي لعدد 123 شخصًا من العاملين بالقطاع السياحي بأحد فنادق شرم الشيخ، بعد قضاء أربعة عشر يومًا تحت الإشراف الصحي الكامل، وذلك عقب مخالطتهم لأحد الحالات التي ثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، ونقلها لمستشفى العزل بأبو خليفه.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن جميع المخالطين للحالة الذين قضوا فترة الحجر الصحي يتمتعون بصحة جيدة، ولم تظهر عليهم أي علامات مرضية أو الإصابة بفيروس كورونا، لذلك جرى إنهاء فترة الحجر الصحي، مع التشديد على ضرورة العزل الذاتي لمدة 14 يوما أخرى بأماكن إقامتهم تطبيقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وأشار المصدر إلى أنه جرى التنسيق مع إدارة الفندق لتوفير وسائل نقل أمنه لهؤلاء العاملين مع الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال المغادرة .