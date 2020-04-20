محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة الطور

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية بمدينة الطور، لمتابعة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الطور.

وتابع المحافظ خلال الجولة، أعمال الرصف والتجميل بالطريق المؤدي لجامعة الملك سلمان، وقدم الشكر لجميع العاملين بالمشروع، لعدم توقف العمل خلال يوم العطلة الرسمية.

كما تفقد المحافظ أعمال انشاء ممشى أهل مصر، واستكمال المأذنتين بمسجد أنصار السنة، وشدد على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، والكشف الدوري للعمال على مدار اليوم.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية.