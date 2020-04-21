بعد اكتشاف إصابة موظف.. تطهير مبنى مديرية الطرق والنقل بالأقصر

أعلن الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التي تقدم خدمات للمواطنين.

وقال مدير الطب البيطري، إن الحملات تضمنت تعقيم مقار النيابة الإدارية ومديرية والإسكان ومديرية الطرق والنقل بالأقصر ومركز الشرطة بالعوامية، والشوارع المحيطة وشوارع وأسواق منطقة شرق السكة الحديدية وعدد من الأديرة، مؤكدًا استمرار كافة أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشأت الحكومية والعامة بالمحافظة تطبيقًا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

جدير بالذكر أن السلطات بمحافظة الأقصر كانت قد أغلقت مبنى مديرية الطرق والنقل بعد اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا لموظف بالمديرية.